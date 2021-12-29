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По ходатайству Святошинской окружной прокуратуры города Киева двум иностранцам, подозреваемым в убийстве главврача одного из санаториев Ривненщины, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Как сообщалось ранее, подозреваемые – граждане Кыргызской Республики и Узбекистана, вечером 20 декабря 2021 года на такси подвозили 50-летнего пострадавшего в гостиницу и во время поездки совершили на него нападение. По данным следствия, во время нападения злоумышленники причинили мужчине смерть и оставили его тело в лесополосе под Киевом.

Действия подозреваемых квалифицированы по п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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