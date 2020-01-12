Сегодня полиция задержала группу киллеров, которых подозревают в убийстве Амины Окуевой в 2017 году. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков в Facebook.

Он напомнил, что в 2017 году группа неизвестных расстреляла машину Осмаева и Окуевой на перезде в Глевахе под Киевом. Автоматическое оружие было брошено киллерами на месте.

«Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств.. и в том числе - в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступлении оружии. Идут следственные действия», - написал Аваков.

Напомним, вечером, 30 октября 2017 года близ поселка Глеваха Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева. От огнестрельных ранений Амина погибла, Адам попал с ранениями в больницу.