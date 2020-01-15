Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве столичного предпринимателя, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Злоумышленника уже задерживали в составе группы из семи человек, которые подозреваются в совершении резонансных убийств: директора компании «Caparol», которое произошло в 2016 году на Васильковщине и начальника отдела рекламы Киевского метрополитена - в январе прошлого года. Другого участника этой преступной организации подозревают в убийстве Амины Окуевой.

В январе 2014 году на территории гаражного кооператива «Бакинской» в Киеве в легковушке правоохранители обнаружили тело пострадавшего с многочисленными колото-резаными ранениями.

«Полицейские-криминалисты отработали место происшествия и изъяли вещественные доказательства. В результате оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий и проведенных экспертиз, нашлись неопровержимые доказательства причастности подозреваемого к совершению убийства», - говорится в сообщении.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Уголовное производство открыто по квалификации ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

По словам руководителя полиции Киевщины Андрея Небытова, вероятно, что это не полный список преступлений, совершенных этой группой. Накануне подозреваемому в убийстве Амины Окуевой суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Это еще одно тяжкое преступление совершенное этой группой лиц.