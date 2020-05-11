Суд на два месяца оставил под стражей подозреваемого в убийстве добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на следователя по делу и адвокат подозреваемого Юрия Реуса.

Сторона обвинения просила оставить в силе меру пресечения, подчеркивая риски побега, давления на других фигурантов и свидетелей, уничтожения или искажения вещественных доказательств, а также отмечала, что следствие не установило всех возможных причастных людей к совершению убийства, в частности — еще двух, чьи ДНК обнаружили на оружии.

Адвокаты просили выбрать наиболее мягкую меру пресечения Редькину, подчеркивая, что новые доказательства причастности их подзащитного к преступлению отсутствуют, а экспертизу по ДНК на оружии они считают сомнительной.

Также адвокаты отметили, что сам Редькин называет подозрение безосновательным и поддерживает в судебных заседаниях своих защитников. Выслушав все стороны, суд оставил Редькина под стражей. Защита планирует обжаловать это решение.

Напомним, 12 января правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Амины Окуевой Игоря Редькина. Он уроженец города Каспийск республики Дагестан (Россия). Долгое время проживал в Украине, имел бизнес в компании IТ-технологий. 14 января 2020 года суд взял его под стражу на два месяца без возможности внесения залога.

По данным следствия, Редькин входил в преступную группу, которая занималась заказными убийствами. В сентябре 2019 года полиция задержала его и еще шестерых членов группы по подозрению в двух убийствах: в сентябре 2016 года в поселке Крушинка Васильковского района Киевской области убили директора компании «Caparol Украина» Павла Зможного, в 2019 году — руководителя отдела рекламы КП «Киевский метрополитен» Павла Миленького.

Именно убийство последнего, по информации правоохранителей, помогло следствию выйти на группировку Редькина и проверить его на причастность к другим нераскрытым преступлениям.

Амина Окуева погибла 30 октября 2017 близ села Глеваха в Киевской области в результате полученных ранений. Во время диверсионного нападения автомобиль, в котором Окуева находилась с мужем Адамом Осмаевым, был обстрелян на железнодорожном переезде.

Окуева родилась в Одессе, некоторое время жила в Москве и в Чечне. После второй чеченской войны переехала в Украину. Служила в рядах батальона полиции «Киев-2». Одновременно была пресс-секретарем «Международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева». Окуева также сотрудничала с крымскотатарским каналом ATR, где готовила авторскую программу «Герои Кавказа», первый эпизод которой показали сразу после ее смерти.