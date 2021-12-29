В Одессе полицейские задержали 45-летнего гражданина иностранного государства по подозрению в умышленном убийстве и покушении на убийство, сообщила пресс-служба облполиции.

Этой ночью в бильярдном клубе на улице Посмитного злоумышленник застрелил 65-летнего жителя Одессы и ранил в руку его 51-летнего знакомого.

Правонарушитель задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Его действия квалифицированы по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 и ч.1 ст.115 Уголовного кодекса.

Мотивы преступления будут устанавливать полицейские в ходе досудебного расследования.