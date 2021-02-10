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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении трем должностным лицам ГосЧС, которые подделывали акты тушения пожаров в Луганской области, сообщает пресс-служба ГБР.

В ведомстве напомнили, что в начале июля 2020 года на территории садоводческого общества №5 «Озеро Волчье» в Новоайдарском районе Луганской области возникли масштабные пожары, в результате которых в огне погибли три человека, уничтожены жилые дома, хозяйственные постройки и другое имущество.

Однако, по данным следствия, силы и средства пожарно-спасательных отрядов к месту пожара не выезжали. Для искажения статистических показателей работники подразделений ГУ ГосЧС в Луганской области через некоторое время после пожара составили акты о пожаре.

В ходе досудебного расследования следователями ГБР установлено, что должностные лица вносили неправдивые данные в официальные документы относительно руководителей тушения пожара, сил и средств, как будто привлеченных к работе.

ГБР объявило трем должностным лицам ГСЧС подозрение в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины должностным лицам грозит штраф от 2000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Напомним, 6 июля 2020 года в Луганской области на территории двух лесничеств начался масштабный пожар.

В результате погибли 5 человек, 34 человека госпитализированы (из них 15 детей). Пожаром уничтожено 24 и повреждено 35 домов жилых домов, всего - 59, также повреждено 80 дачных домов. 9 июля пожар удалось локализовать.

По факту пожара открыто уголовное производство по ст. 270 УК Украины

30 сентября 2020 года возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района.

По фактам пожаров на Луганщине полиция открыла семь уголовных производств

В ходе ликвидации пожаров обнаружены тела 11 человек.

От пожаров пострадало около 20 тыс. га территории.
ForUm

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