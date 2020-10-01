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По фактам пожаров в Луганской области начаты уголовные производства. Об этом на своей странице в Facebook сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Она отметила, что на данный момент начаты уголовные производства по ч. 1, 2 ст. 270 УК Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Продолжаются неотложные следственные действия.

Всего, по данным Венедиктовой, на Луганщине зафиксировано 146 пожаров лесных массивов, травы и кустарников в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах.

Напомним, 30 сентября в Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района.

По данным на утро 1 октября, в результате пожаров погибли 4 человека. По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем составляет около 9,3 тыс. гектаров.
ForUm

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