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В Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На территории Луганской области основные усилия в тушении лесных пожаров сосредоточены в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах, где в связи с сильными порывами ветра, произошло распространение огня.

Так спасатели тушат пожар лесного массива на общей площади около 50 га в районе с. Кряковка и с. Трехизбенка Новоайдарского района. Предварительно жертв и пострадавших нет.

В связи со шквалистым ветром лесной пожар распространился на территорию с. Муратово Новоайдарского района. Информации о жертвах и пострадавших нет. Проводится эвакуация населения с. Муратово и с. Капитаново. Информация уточняется.

Также продолжается пожар лесного массива на общей площади около 10 га в районе с. Малиновое, с. Песчаное и с. Артема Станично-Луганского района. Предварительно жертв и пострадавших нет. В связи с сильным порывистым ветром существует угроза распространения пожара на населенные пункты.

Из-за распространения лесного пожара на камыш и сухую траву вблизи с. Артема Станично-Луганского района существует угроза распространения пожара на с. Артема и с. Нижнетеплое. Организуется эвакуация жителей.

Кроме того, продолжается пожар лесного массива на общей площади около 8 га между с. Половинкино и с. Байдовка Старобельского района. Предварительно жертв и пострадавших нет. В связи с сильным порывистым ветром существует угроза распространения пожара на данные населенные пункты.

Количество поврежденных зданий и сооружений от огня уточняется.

Всего на тушение лесных пожаров в трех районах привлечено 192 человек и 44 единиц техники, из них от ГосЧС 107 человек и 22 единиц техники.

Тушение пожаров осложняет сильный порывистый ветер скоростью более 20 м/с.

По прогнозу Укргидрометцентра на территории Луганской области с 1 по 5 октября будет наблюдаться малооблачная погода без осадков, 1 октября порывы ветра до 20 м/с, в остальные дни ветер 3-12 м/с. Температура воздуха днем ​​от 17 до 25 градусов.

В связи с сильным порывистым ветром на территории области есть угроза дальнейшего распространения лесных пожаров.
ForUm

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