Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк, подозреваемый в создании и руководстве преступной организацией, захвате государственной власти, вмешательстве в деятельность государственных деятелей и злоупотреблении влиянием, продолжает уклоняться от выполнения процессуальных обязанностей, сообщила пресс-служба НАБУ.

«Утром 1 февраля 2021 служитель Фемиды в очередной раз проигнорировал требования законодательства, отказавшись получить от детективов НАБУ ходатайство об отстранении его от административной должности председателя суда, а вечером того же дня в очередной раз не явился по повестке о вызове в НАБУ», - говорится в сообщении.

Кроме того, несмотря на вызывающее поведение подозреваемого, НАБУ довело до его сведения содержание вызова в Высший антикоррупционный суд, где 3 февраля в 11:00 должно состояться заседание по избранию в отношении него меры пресечения в виде залога.

Следствие направило генеральному прокурору проекты ходатайств ВРП о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей подозреваемых, а также инициировало перед Генеральным прокурором ряд других процессуальных действий, направленных на обеспечение быстрого, полного и беспристрастного досудебного расследования.

При этом, заявили в НАБУ, уже на протяжении нескольких месяцев от генпрокурора нет никаких движений в направлении рассмотрения указанных ходатайств.

«Этот факт, в свою очередь, лишь подкрепляет правовой нигилизм со стороны подозреваемых, свидетелем которого является все общество», - резюмировали в бюро.

Как сообщалось, 23 декабря 2020 года детективы Национального антикоррупционного бюро вручили лично председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку повестку о вызове в Высший антикоррупционный суд на 5 января.

3 декабря Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило Вовка в розыск.

11 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск подозреваемых, которые действовали в составе преступной организации во главе с председателем ОАСК Павлом Вовком. Ранее Окружной административный суд Киева вернул в Офис генерального прокурора неврученные сообщения о подозрениях судьям Вовку П., Погрибниченку И., Огурцову А., Качуре И.А. и Келеберде В.И. которые якобы были оставлены прокурорами просто на стуле в коридоре суда в нерабочее время.

НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создании искусственных препятствий в их работе.

17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обсуждали, как будут «власть захватывать».

Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.

Он заявляет, что иностранные агенты по заказу других государств пытаются захватить судебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета.

Высший совет правосудия обвинил НАБУ в подрыве авторитета правосудия в связи с делом ОАСК.