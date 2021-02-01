Владимир Зеленский заявил, что не допустил бы оккупации Крыма в 2014 году, если бы тогда был президентом.

Фракция «Слуга народа» на своем заседании в понедельник проголосовала за исключение из своих рядов нардепа Александра Дубинского.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не согласен с утверждением, что Китай является главной геополитической угрозой, а также заверил, что при его президентстве контрольный пакет «Мотор Сичи» останется в Украине.

Акционер ПАО «Мотор-Сич» китайская Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. считает необоснованными введенные Украиной против нее и связанных с нею лиц на три года санкции и называет их основной целью препятствование инвестициям в «Мотор Сич».

Украина 1 февраля начала осуществлять импорт электроэнергии из России.

Министерство здравоохранения Украины запустит сайт, на котором будет открыта возможность записи на вакцинацию от коронавируса.

Служба безопасности Украины будет детально изучать возможные связи со спецслужбами РФ бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в организации заказного убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Правительство рассматривает ослабление карантинных мер в некоторых областях Украины до уровня, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Под Окружным административным судом города Киева прошла акция протеста «Проект: Правописанию-2019 - быть!» против решения ОАСК от 28 января 2021 года, которым была отменена новая украинская редакция правописания.

Новое украинское правописание будет действовать как минимум до конца нынешнего внешнего независимого оценивания. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Кабинет Министров утвердил порядок компенсации для людей, которые используют электроотопление.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что при новоизбранном президенте Джо Байдене начнется новый этап отношений двухсторонних отношений.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили масштабную агентурную сеть, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью на заказ спецслужб Российской Федерации.

На Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов пропал украинский военный.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь президента США Джо Байдена к нормандскому формату.

Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2021 началась 1 февраля и продлится до 5 марта.

В Украине по состоянию на 1 февраля зафиксировано 2030 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в открытии первого в Украине физического магазина IKEA.