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На Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов пропал украинский военный, сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки «Восток».

«Вечером 28 января во время проверки личного состава в одном из подразделений воинской части в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» было выявлено отсутствие военнослужащего. Военной службой правопорядка и правоохранительными органами сразу были приняты меры по его розыску, которые, к сожалению, результатов не дали», – говорится в сообщении.

Отмечается, что военный исчез во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов. Оружие и патроны остались на месте службы.

«Сослуживцами характеризуется как человек исключительно спокойный и взвешенный, конфликтных ситуаций ни с кем не было. По имеющейся информации данный военнослужащий находится на территории неподконтрольной правительству Украины. Продолжаются следственные действия, обстоятельства выясняются», – сказано в сообщении.
ForUm

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