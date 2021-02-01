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Акционер ПАО «Мотор-Сич» китайская Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. считает необоснованными введенные Украиной против нее и связанных с нею лиц на три года санкции и называет их основной целью препятствование инвестициям в «Мотор Сич».

«Skyrizon, как акционер компании «Мотор Сич», будет незаконно лишена своих законных прав, обязанностей и обязательств, также компания будет вынуждена прервать общепринятые деловые отношения с украинской компанией «Мотор Сич», что повлечет за собой огромные необратимые убытки», – говорится в заявлении компании, передает Интерфакс-Украина.

Skyrizon также полагает, что такие действия Украины совпадают с целью Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, которое 14 января этого года включило Skyrizon в список военных конечных пользователей (MEU).

«Государство Украина отказалось от результатов предыдущих переговоров и полностью исключило любую возможность примирения между двумя сторонами», – подчеркивается в заявлении.

Skyrizon указывает, что с июля 2017 года ведет переговоры с государством Украина в надежде «уладить недоразумения и миролюбиво разрешить инвестиционный спор», но 9 декабря 2020 года начала международный инвестиционный арбитраж против Украины и уже получило официальный ответ.

«Стороны ведут переговоры и планируют участвовать в арбитражном процессе», – отмечается в заявлении.

Китайская компания также указывает, что 13 января ей удалось в Печерском суде успешно оспорить отказ следователя Государственного бюро расследований признавать Skyrizon потерпевшей стороной в возбужденном в начале ноября прошлого года деле по ее жалобе на действия СБУ.

По мнению компании, такие действия со стороны Украины могут отпугнуть других потенциальных инвесторов и ухудшить ситуацию в авиастроительной отрасли.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский по решению Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) 29 января ввел санкции в отношении гражданина Китая Ван Цзина и связанных с ним Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (обе - Пекин); Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские о-ва) и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг), пытающиеся в последние годы реализовать в Украине права акционеров ПАО «Мотор-Сич», которые включены в санкционный список Украины.

 
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