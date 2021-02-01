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Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2021 начнется 1 февраля и продлится до 5 марта, сообщила пресс-служба Минобразования.  

До 30 апреля зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.

Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится по следующему графику:

  • 21 мая - химия,
  • 24 мая - испанский, немецкий, французский языки,
  • 25 мая - английский язык,
  • 28 мая - математика, математика (задания уровня стандарта),
  • 1 июня - украинский язык, украинский язык и литература,
  • 4 июня - история Украины,
  • 7 июня - физика,
  • 10 июня - биология,
  • 15 июня - география.

Результаты внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня.

Участие в основной сессии ВНО является бесплатным. Каждый участник имеет право сдать тесты не более чем по 5-ти учебным предметам.  
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