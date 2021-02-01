Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что при новоизбранном президенте Джо Байдене начнется новый этап отношений двухсторонних отношений.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью Axios, передает Голос Америки.

«Я искренне желаю Джо Байдену успеха со всеми вызовами, которые перед ним встанут. Что касается Украины, я бы хотел, чтобы мы вошли в новый этап и стали на новый путь. Президент Байден говорил, что он беспокоится и продолжать беспокоиться и работать ради безопасности в Европе», - сказал Зеленский.

По его словам, Украина, благодарна за все.

«Но если мы, украинцы, и Украина хочет быть равноправным членом альянса, равноправным членом НАТО ... Это один из важнейших вопросов безопасности - той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?» - спрашивает Зеленский.

Он убежден, что если бы Украина была членом НАТО, на востоке Украины, в Донбассе не было бы эскалации.

«Они должны понимать, что сегодня это Украина. А кто следующий? Это провокация. Завтра это может быть любой, любая европейская страна, Соединенные Штаты. Мы говорим не только о вооруженном вмешательстве. Мы имеем дело с информационной войной. И Соединенные Штаты - один из ярких примеров, как это происходит», - резюмировал он.