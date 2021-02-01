Под Окружным административным судом города Киева прошла акция протеста «Проект: Правописанию-2019 - быть!» против решения ОАСК от 28 января 2021 года, которым была отменена новая украинская редакция правописания.

В акции приняли участие около 50 человек, сообщает Укринформ.

«Мы должны отстоять это право – пользоваться новой системой правописания», - отметила преподаватель Национального университета «Киево-Могилянская академия» Мария Заринова.

Другие участники мероприятия отметили, что «отстоять язык - значит отстоять идентичность; мы отстояли его под Верховной Радой, теперь отстаиваем его здесь».

Среди участников мероприятия были также представители Движения сопротивления капитуляции, студенты других вузов, в частности из Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и др.

Участники акции держали в руках плакаты с надписями: «А можно отменить Ирода в мантиях?», «ОАСК/логика 1:0», «Траектория, объект, субъект, проект - языковая норма», «Позор ОАСК; Редакции Правописания 2019-го - быть!», «Сегодня ОАСК отменил правописание - 2019; завтра – ОАСК отменил теорему Виета», «В ОАСК сидят Индюки без ЧестИ и достоИнства», «Защитим украинский язык», «Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову (Лина Костенко)», «Правописанию - 2019 быть!», «Лингвоцид».

Также протестующие скандировали «Новому правописанию - быть!».

Активисты во время акции читали стихи, в частности украинского поэта Ивана Малковича «Напучування», Екатерины Калитко «Ось тобі, жінко, мова. Стріляй з неї» и другие.

Напомним, финальный текст новой редакции «Украинского правописания» был опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук 3 июня 2019 года, и с этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции правописания.

Как ранее сообщал ForUm, херсонский адвокат Дмитрий Ильченко сообщил, что Окружной административный суд Киева удовлетворил иск и отменил постановление № 437 «Вопросы украинского правописания», которым была одобрена новая редакция «Украинского правописания».

Финальный текст новой редакции «Украинского правописания» был опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук 3 июня 2019 года и с этого момента рекомендовано применять нормы и правила новой редакции.

Заместитель министра юстиции Валерия Коломиец сообщила, что правительство обжалует решение ОАСК, которым оно удовлетворило иск и отменило постановление №437 «Вопросы украинского правописания», которым была одобрена новая редакция «Украинского правописания».