Президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь президента США Джо Байдена к нормандскому формату. Об этом он сказал в интервью программе «Axios» на платформе HBO, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

«Сегодня у нас есть только один кейс - это нормандский формат, в котором, как вы знаете, - Россия, Франция, Германия и Украина. Сегодня, к сожалению, происходит момент стагнации. Я считаю, что он происходит из-за нежелания Российской Федерации шагать вперед. Потому что они думали, что мы будем тормозить этот переговорный процесс, Минский процесс. Но мы очень быстро движемся вперед, мы готовы проговаривать все детали и идти к финалу этой войны - идти к миру. Пока что речь идет не о восстановлении отношений между нашими странами - это все дальше. Но мы должны остановить войну между нашими странами, выйти на границы, вернуть наших людей и наши территории. Поэтому мы идем вперед», – отметил он.

«Действительно, я считаю, что если будет продолжаться стагнация нормандского формата - а причин для этого много: сначала был ковид, и шесть-семь месяцев мы слышали, что из-за ковида мы не можем собираться - были видеовстречи в Минском формате и даже были видеовстречи советников нормандского процесса. Потом что-то Украина не хочет выполнять. Но все это - болтовня. Если ты хочешь остановить войну и тебе не все равно, что гибнут люди, ты это сделаешь. Именно это мы и делаем. Желания от России я не вижу. Иногда они его действительно проявляют - особенно это было после нашего разговора с Меркель, Макроном, Путиным в «Нормандии», и наедине мы потом говорили с президентом Путиным ... Я действительно верил, что у нас есть возможность идти вперед и решать вопросы. Был большой обмен, договорились о точках разведения, даже решили вопрос газовой безопасности для Европы - новый контракт с РФ. У меня было впечатление, что сейчас мы будем двигаться быстро. Но затем последовала стагнация этого процесса», – подчеркнул Зеленский.

При этом он отметил, что спустя год и один месяц после нормандской встречи, не видно серьезных шагов вперед. «Поэтому еще раз говорю: я считаю, что это - болтовня. И Россия прекрасно это понимает. Они играют, потому что не хотят продвижения этого процесса по украинским требованиям. Да, они хотят только по-своему. Они видят дальше федерализацию Украины, и это правда. Ослабление украинской центральной власти, сохранение так или иначе сепаратистов - я понимаю, что они делают. Мы видели это в Приднестровье - тот же эффект», – заявил президент.

«И я сказал европейским лидерам это откровенно: если мы будем продолжать в этом формате, то этот формат, к сожалению, будет исчерпан. И поэтому я хотел, чтобы такой мощный мировой игрок, как США, повлияли. Не теоретически, не вне круга нормандской четверки, а иметь одну из решающих миссий. Я действительно хотел бы привлечь президента Байдена в нормандский формат. Я готов идти на все, чтобы договориться с президентом Соединенных Штатов и с нормандской четверкой. Мне кажется, что это может усилить переговоры. Я также говорил откровенно нашим европейским партнерам: если это не будет работать и если не будут все против, я не вижу большой проблемы, чтобы делать параллельно с нормандским форматом еще один формат, где обязательно должны быть США и Россия», – подытожил Зеленский.