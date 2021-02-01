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Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в открытии первого в Украине физического магазина IKEA, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Мне приятно поздравить компанию IKEA, киевлян и всех украинцев с запуском работы первого физического магазина в Украине. И я рад, что он открывается в столице, - подчеркнул мэр. - Мы совместно работали над тем, чтобы воплотить эту идею. Мы встречались 4 года назад в Давосе, несколько раз в Киеве, и теперь уже видим реализацию нашего сотрудничества», - сказал Кличко.

Мэр отметил, что приход такого инвестора, как IKEA особенно ценен в ситуации, которую сегодня преодолевает мир в связи с пандемией.

Чрезвычайный и Полномочный посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг подчеркнул, что IKEA не просто открывает в Киеве первый физический магазин, а также пропагандирует таким образом ответственное потребление, гендерное равенство и устойчивое развитие.

В планах шведской компании - открытие и последующих магазинов в Украине.
ForUm

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