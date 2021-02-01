Украина 1 февраля начала осуществлять импорт электроэнергии из России.

Об этом свидетельствуют данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E, передает Укринформ.

Так, согласно данным системы, 1 февраля, с 12:00 до 15:00, а также с 20:00 до 21:00 планируется поставлять по 200 МВт-час. каждый час. С 21:00 до 23:00 в этот же день будет поставляться по 100 МВт-час. каждый час.

При этом по данным суточных аукционов ЧАО «НЭК «Укрэнерго», поставки будет осуществлять ООО «ОНК-ГРУП».

Эта же компания 2 февраля будет осуществлять поставки уже 300 МВт-час. каждый час. Происходить это будет во временном промежутке с 12:00 до 15:00, а также с 20:00 до 21:00. С 21:00 до 23:00 2 февраля компания будет поставлять по 200 МВт-час. каждый час.

Ранее в Укрэнерго заявили, что с 1 января 2021 года утратили силу положения постановления НКРЭКУ, которыми были отменены результаты аукционов на доступ к пропускной способности сечений с Россией и Беларусью в 2020 году. Это произошло в соответствии с Заключительными и переходными положениями Закона Украины «О рынке электрической энергии», согласно которым полномочия энергетического регулятора на аннулирование результатов аукционов на доступ к межгосударственным сечениям со странами, которые не являются членами Энергетического Сообщества, ограничиваются лишь периодом 2020 года.