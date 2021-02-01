Служба безопасности Украины будет детально изучать возможные связи со спецслужбами РФ бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в организации заказного убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов во время выступления на закрытом совместном заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и комитета по вопросам правоохранительной деятельности, сообщает пресс-центр СБУ.

«Как видно из отдельных аудиозаписей, опубликованных в СМИ, вероятно, не обошлось здесь и без русского следа. Поэтому будет подробно изучена возможная связь подозреваемого со спецслужбами страны-агрессора», - сообщил глава СБУ.

По его словам, поводом для приготовления заказного убийства руководителя внутренней безопасности Службы Андрея Наумова является его профессиональная деятельность - он не позволял преступной группе назначить своих людей на должности в СБУ. И обнародованы записи разговоров фигурантов это четко подтверждают.

Также Баканов отметил, что Служба безопасности имеет уникальный опыт по раскрытию заказных убийств - только в течение 2020 таких дел было 12.

«Раскрытие организации заказного убийства Андрея Наумова ничем не отличается от других аналогичных преступлений. Для нас все жизни - одинаковые», - подчеркнул глава СБУ.

В частности, резонансными были дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк или предупреждения убийства добровольца Адама Осмаева и задержание генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, который планировал это преступление.

«Предатель в наших рядах - это, безусловно, неприятный факт. Но задержание его и других лиц как раз и свидетельствует о том, что мы взяли курс на очищение СБУ. На строительство новой - эффективной и действенной - спецслужбы», - подчеркнул Баканов.

Он отметил, что в своей деятельности Служба оперирует исключительно фактами и доказательствами. «Наша задача - предотвращать преступления и делать все, чтобы страна была в безопасности. А не реагировать на пиар-волны. Особенно, когда они еще подпитываются извне и имеют очевидные мотивы», - отметил Баканов.

Напомним, 22 января в Киеве был задержан бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескромный.

27 января СБУ обнародовала доказательства Нескоромного к организации приготовления убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Нескоромному было объявлено о подозрении по ч. 1 статьи 14, ч. 2 статьи 28 и статью 348 Уголовного кодекса Украины.