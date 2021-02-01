В Украине по состоянию на 1 февраля зафиксировано 2030 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За прошедшие сутки госпитализированы – 1103 человека; летальных случаев – 61; выздоровел - 5131 человек; проведено тестирований за сутки - 12 825 (в том числе методом ПЦР - 9873, методом ИФА - 2952).
За все время пандемии в Украине заболели 1221485 человек; выздоровели 1023915; летальных случаев - 22768; проведено ПЦР-тестов - 6257875.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (297), Киеве (160), Николаевской (152), Львовской (146) и Закарпатской (127) областях.
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