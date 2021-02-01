Владимир Зеленский заявил, что не допустил бы оккупации Крыма в 2014 году, если бы тогда был президентом.

Об этом он сказал в интервью программе «Axios» на платформе HBO, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

«Это не значит, что мы ставим крест на нормандские формате. Но есть вопросы, которые в «Нормандии» не являются аджендой и не поднимаются, а именно: что делать с Крымом», - сказал он.

Зеленский рассказал, что когда он приехал на первую встречу нормандского формата, то не понимал, почему мы не говорим о Крыме.

«Все партнеры сказали, что Крым не является аджендой, и это была договоренность еще с бывшим президентом (Петром Порошенко. - Ред.). Тогда я спросил партнеров и Россию: «Назовите ту площадку, где есть адженда говорить о Крыме. Или вы хотите сказать, что мы должны поставить крест на Крыме и не вспоминать, что это наша территория? Я как новый президент этого не могу себе позволить. Не хочу. И я это никогда не приму». И, простите, если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда «зеленых человечков» не пустили. А если бы не пустили туда «зеленых человечков», то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины. Поэтому формат такой должен быть, я так считаю», - заявил Зеленский.