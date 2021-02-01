Кабинет Министров утвердил порядок компенсации для людей, которые используют электроотопление. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что такая компенсация будет начисляться автоматически (на лицевые счета потребителей). «Никаких справок и заявлений писать не надо», – отметил премьер.

Также Шмыгаль сообщил, что компенсации будут выплачиваться людям, дома которых оборудованы электроотопительными установками и у которых дома не газифицированы или не имеют централизованного теплоснабжения. «Также компенсации будут выплачены многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа. В общем, это более чем 600 тыс. украинских семей. Государство выделит на такой вид компенсаций 1,4 млн грн», – подытожил он.

Напомним, 29 января Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в приложение №3 к закону Украины «О государственном бюджете Украины на 2021» относительно компенсации в связи с повышением тарифов на электрическую энергию».