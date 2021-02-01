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Министерство здравоохранения Украины запустит сайт, на котором будет открыта возможность записи на вакцинацию от коронавируса. Об этом в интервью ТСН заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, 10 февраля в Украине будет полностью оттестирован в медицинских информационных системах модуль иммунопрофилактика.

«Параллельно с этим будет запущен сайт, который будет рассказывать все об иммунопрофилактике и даст возможность записываться на иммунопрофилактику. Параллельно разрабатывается такая же коммуникационная кампания, запустится, и будем говорить, что сегодня вакцинируются и записываются такие-то группы риска, где будут четко показывать, где, в каком месте, можно сделать прививку, кто будет проводить», - сказал Ляшко.

Он также добавил, что будет предложено три механизма, как сделать прививку: записаться, записаться к семейному врачу, получить приглашение в телефонном режиме от Центра первичной медико-санитарной помощи.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация от COVID-19 в Украине может начаться в районе 15 февраля, или позже.
ForUm

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