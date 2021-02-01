Новое украинское правописание будет действовать как минимум до конца нынешнего внешнего независимого оценивания. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, решение Окружного админсуда Киева относительно отменф нового украинского правописания не вступило в законную силу и в ближайшее время не вступит, поскольку правительство подаст на него апелляционную жалобу.

Следовательно, до окончания рассмотрения апелляции постановление Кабмина будет оставаться действующим.

«То есть украинское правописание, утвержденное в 2019 году, остается в силе. Это также означает, что ученики могут спокойно продолжать учить украинское правописание, утвержденное в 2019 году, и готовиться по нему к ВНО в этом году. Учитывая стандартную продолжительность судебного разбирательства в условиях пандемии, мы не ожидаем каких-либо сюрпризов по правописанию до окончания ВНО», - написал министр.

Он подчеркнул, что как минимум к нынешнему ВНО правила правописания не изменятся.

Он также уточнил, что скорее всего постановление правительства о правописании было отменено судом за нарушение тогдашним Кабмином в мае 2019 года процедуры во время его принятия, ведь закон, который давал право Кабмину принимать такое постановление был признан неконституционным.

«Это означает, что даже если апелляционная инстанция поддержит позицию ОАСК, шансы на возвращение украинского правописания будут оставаться - его можно будет переутвердить решением Национальной комиссии по стандартам государственного языка, если этот орган сочтет это целесообразным», - добавил министр.



Как ранее сообщал ForUm, херсонский адвокат Дмитрий Ильченко сообщил, что Окружной административный суд Киева удовлетворил иск и отменил постановление № 437 «Вопросы украинского правописания», которым была одобрена новая редакция «Украинского правописания».

Кабинет Министров обжалует решение ОАСК.

Финальный текст новой редакции «Украинского правописания» был опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук 3 июня 2019 года и с этого момента рекомендовано применять нормы и правила новой редакции.