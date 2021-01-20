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Александр Тупицкий призвал генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову обратиться к президенту Владимиру Зеленскому и попросить отменить указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда.

Соответствующее письмо обнародовано на сайте КСУ, сообщает Радио Свобода.

В своем письме Тупицкий просит Венедиктову при наличии законных оснований и в предусмотренном законом порядке сообщить ему о подозрении в уголовном производстве №12013110060002990.

Кроме того, он просит генпрокурора обеспечить надлежащее процессуальное руководство в уголовном производстве и устранить «допущенные прокурорами и следователями Государственного бюро расследований нарушения», «принять меры для надлежащего правового реагирования» относительно следственных и прокуроров.

Тупицкий настаивает, что не имеет статуса подозреваемого, поскольку согласно Уголовно-процессуальному кодексу письменное уведомление о подозрении судье Конституционного суда Украины осуществляется генеральным прокурором или его заместителем, а в соответствии с законом о Конституционном суде о подозрении в совершении уголовного нарушения судье сообщает генеральный прокурор или лицо, которое осуществляет его полномочия.

«Фактически и юридически уведомление мне о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений в установленном законом порядке осуществлено не было», - пишет Тупицкий. Он заявил, что из средств массовой информации узнал, что на 9:30 28 декабря его вызывают в прокуратуру для сообщения о подозрении. Однако, по словам Тупицкого, сотрудник Управления документального обеспечения секретариата Конституционного суда вручил ему повестку утром 28 декабря.

«После этого примерно в 9:15 я позвонил исполняющему обязанности генерального прокурора Р. М. Говде и сообщил, что только что получил его повестку, поэтому объективно не могу прибыть к нему по вызову на 9:30 и обратился с просьбой перенести проведение им процессуального действия - сообщения мне о подозрении - на следующий день», - заявил Тупицкий. Судья утверждает, что Говда проигнорировал его устное сообщение и письменное ходатайство о невозможности явиться в прокуратуру.

По словам Тупицкого, в течение 28 декабря он находился на своем рабочем месте, однако ему никто не сообщал о подозрении и не вручал никаких процессуальных сообщений. «Итак, 28 декабря 2020 в установленном законом порядке я не получил статус подозреваемого в уголовном производстве № 12013110060002990 или в любом другом уголовном производстве. Это означает, что у следователей Государственного бюро расследований и прокуроров не было законных оснований для вызова меня на допрос в качестве подозреваемого или проведения других процессуальных действий в таком статусе, а у генерального прокурора или лица, осуществляющего его полномочия, - даже формального повода для внесения президенту Украина ходатайство об отстранении меня от должности судьи Конституционного суда», - считает Тупицкий.

По его мнению, прокуратура также не имела законных оснований применять особый порядок вручения ему подозрения, когда ему его направили по месту работы. «Сообщение о подозрении, направленное по почте, поступило в Конституционный суд Украины 29 декабря 2020 года. Но его мне не вручили. Секретариат Конституционного суда вернул это сообщение в Офис генерального прокурора, поскольку при указанных обстоятельствах передача его мне означала незаконным способом сообщение о подозрении», - добавил Тупицкий.

Как ранее сообщал ForUm, 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

В КСУ заявили, что указ Зеленского неконституционный.

28 декабря 2020 года Офис генпрокурора отправил Тупицкому по почте сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля. 

19 января сотрудники Управления государственной охраны Украины не пустили Тупицкого в помещение суда и рабочий кабинет.

Позже в этот день следователи ГБР сообщили о подозрении Тупицкому.

В ГБР заявили, что Тупицкий препятствует расследовать производства к нему. Сам Тупицкий вызвал на место событий полицию из-за препятствования выполнению им служебных обязанностей.
ForUm

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