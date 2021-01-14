В среду, 13 января, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к бывшему руководителю ООО «Надра Геоцентр» меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней со дня его фактического задержания, то есть до 12.03.2021 включительно. Об этом сообщила пресс-служба суда.

ВАКС определил подозреваемому залог в размере 770 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 1 млн 747 тыс 900 грн.

В случае внесения залога считается, что к подозреваемому избрана мера пресечения в виде залога.

Экс-руководителя подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, он якобы причастен к хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с компанией «Укргаздобыча».

По данным Украинской правды, речь идет о Сергее Свиченко, задержанном на на пункте пропуска «Бачевск».

Среди других подозреваемых по этому делу – беглый экс-нардеп Александр Онищенко, которого подозревают в организации «газовой схемы».

Как сообщал ForUm, Антикоррупционный суд решил слушать дело беглого экс-нардепа Александра Онищенко в специальном судебном разбирательстве.

В ноябре 2019 года Онищенко задержали возле города Ольденбург, в федеральной земле Нижняя Саксония.

5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.

В июле 2018 года детективы НАБУ завершили досудебное расследование в отношении Онищенко.

В феврале 2019 года прокуроры САП утвердили и направили в суд обвинительный акт по так называемому «газовому делу» в отношении Онищенко и его финансового директора.

30 января Высший антикоррупционный суд направил запрос об оказании международной правовой помощи в ФРГ, а именно о вручении повестки о вызове Онищенко на судебное заседание.

Онищенко запросил в ФРГ политического убежища.

27 мая в Германии судьи Высшего земельного суда Ольденбурга отказали в экстрадиции Онищенко в Украину.