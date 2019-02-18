Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры утвердили и направили в суд обвинительный акт по так называемому «газовому делу» в отношении народного депутата Украины Александра Онищенко и его финансового директора. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Нардепу инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 388 УК Украины. Финансовому директору – ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве на основании постановления следственного судьи осуществлялось в порядке специального досудебного расследования (in absentia), предусмотренном главой 241¹ УПК Украины.

«К сожалению, обвиняемые проигнорировали вызовы на ознакомление с материалами уголовного производства и не явились на вызов для получения обвинительного акта и приложений к нему, в связи с чем указанные документы были вручены в порядке ст. 297-5 их защитникам», - говорится в сообщении.

В САП отметили, что обвиняемые в любое время могут принять решение о персональном участии и отстаивании своей позиции в суде. В случае дальнейшего сокрытия указанных лиц от суда судебное разбирательство в отношении последних на основании соответствующего ходатайства прокурора может осуществляться при их отсутствии в порядке специального судебного производства.

Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Напомним, по версии следствия, народный депутат Украины Александр Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 противоправно завладели более 1,6 млрд грн от реализации природного газа. В результате таких действий ОАО «Укргаздобыча» (100% акций принадлежат государственной НАК «Нафтогаз Украины») нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В общем следствие установило причастность к участию в «газовой схеме» 29 человек. Среди них – двое близких людей, которые выполняли роль организаторов, остальные – сотрудники ОАО «Укргаздобыча», юрист, финансисты, руководители компаний и др.

В рамках досудебного расследования восемь подозреваемых признали свою вину и заключили соглашения о признании виновности. Расследование роли еще 12 человек также завершено: обвинительные акты в отношении них направлены в суд. Семь подозреваемых, в том числе и организатор коррупционной схемы, лишенный правового иммунитета народный депутат, находятся в розыске.

5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.

В июле 2018 года детективы НАБУ завершили досудебное расследование в отношении Онищенко.