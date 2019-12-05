Бывший нардеп Александр Онищенко находится в СИЗО в Германии и ожидает решения суда. Об этом сообщили в пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, пишет BBC News Украина.

«Сейчас он находится в СИЗО», - отметила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

По ее словам, вопрос его экстрадиции еще не решен.

Ранее «Схемы» со ссылкой на источники среди правоохранителей сообщили, что Онищенко задержали еще 29 ноября в немецком городе Аахен, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, по запросу САП и НАБУ.

DW послали запрос в полицию Аахена относительно сведений о задержании украинского предпринимателя. В полиции ответили, что Онищенко не задерживали.

Постолюк сообщила, что на самом деле его задержали возле города Ольденбург, в федеральной земле Нижняя Саксония.

«Задерживали вблизи Ольденбурга, это немного другое направление», - отметила она.

Ранее разыскиваемый беглый политик, бизнесмен Александр Онищенко заявил, что собирается вернуться в Киев 13 декабря, чтобы опровергнуть обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

В ноябре председатель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что в декабре Онищенко экстрадируют из Испании, где он проиграл все суды. В свою очередь, Онищенко заявил, что Сытник врет об экстрадиции и замораживания его счетов. При этом он пообещал вернуться в Украину добровольно, «если захочет».

5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.

В июле 2018 года детективы НАБУ завершили досудебное расследование в отношении Онищенко.

В феврале 2019 года прокуроры САП утвердили и направили в суд обвинительный акт по так называемому «газовому делу» в отношении Онищенко и его финансового директора.