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Недавние решения Высшего антикоррупционного суда по делу Окружного админсуда Киева и его председателю Павлу Вовку связаны с открытым дисциплинарным производством против судьи ВАКС Андрея Бицюка. Такое мнение высказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

«Следственный судья ВАКС Бицюк принял два странных решения в интересах председателя ОАСК Павла Вовка. Сначала Бицюк отказал НАБУ в приводе Вовка в суд, а затем – в продлении сроков расследования его дела. Оба решения очень серьезно ударили по расследованию отвратительных представителей судебной мафии», - подчеркнул он.

Вчера ВАКС обнародовал мотивацию решения.

«Если коротко, то судья Бицюк подыграл Вовку. Например, отказ в приводе он объяснил тем, что на видео НАБУ (там, где Волк бежит как шакал) не видно, что глава ОАСК выбрасывает именно повестку. При том, что детективы неоднократно повторили это на камеру. Это решение Бицюка не просто странное, оно создает преступный прецедент. Теперь любой фигурант НАБУ будет выбрасывать подозрения/повестки, а Бицюк будет это легализовать», - предостерегает Шабунин.

По его мнению, Бицюк принял эти решения, потому что Вовк напугал его увольнением через ВСП.

«Последний очень вовремя рассматривает по Бицюку дисциплинарное производство.  Отмечу, судья испугался не сожженного дома или взрывных устройств под родительской дверью. Он испугался, холера, увольнения. Хочу напомнить господину Бицюку одно базовое понятие – достоинство», - пишет Шабунин.

Как сообщалось, 23 декабря 2020 года детективы Национального антикоррупционного бюро вручили лично председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку повестку о вызове в Высший антикоррупционный суд на 5 января.

3 декабря Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило Вовка в розыск.

11 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск  подозреваемых, которые действовали в составе преступной организации во главе с председателем ОАСК Павлом Вовком. Ранее Окружной административный суд Киева вернул в Офис генерального прокурора неврученные сообщения о подозрениях судьям  Вовку П., Погрибниченку И., Огурцову А., Качуре И.А. и Келеберде В.И. которые якобы были оставлены прокурорами просто на стуле в коридоре суда в нерабочее время.

НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создании искусственных препятствий в их работе.

17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обсуждали, как будут «власть захватывать».

Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.

Он заявляет, что иностранные агенты по заказу других государств пытаются захватить судебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета.

Высший совет правосудия обвинил НАБУ в подрыве авторитета правосудия в связи с делом ОАСК.
ForUm

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