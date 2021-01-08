Украинские правоохранители начали исследование планшета, найденного на месте падения самолета МАУ в Иране год назад.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

«Начато исследование планшета, найденного на месте авиакатастрофы, который в декабре 2020 года Иран передал Украине», – написала она.

Венедиктова также сообщила, что на анализ полученного от Ирана проекта финального технического отчета об авиакатастрофе и внесения в него замечаний и предложений есть 60 дней, после этого иранская сторона за месяц должна его доработать. И только после утверждения советом Международной организации гражданской авиации (ICAO) - его обнародуют.

Кроме того, сообщила генпрокурор, сейчас в Украине продолжается комплексная криминалистическая экспертиза для установления причин и характера поражений самолета, объема материального ущерба и соблюдения правил международных полетов.

По словам Венедиктовой, за год в этом деле проведено более 200 процессуальных и следственных действий, направлено 18 запросов о международной правовой помощи в другие страны, продолжается сотрудничество с компетентными органами Ирана и Канады.

Напомним, 31 декабря Иран передал Украине проект технического отчета о причинах катастрофы самолета МАУ в Тегеране.

8 января 2020 после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о сбитии самолета.

Иранское руководство заявило о готовности выплатить компенсации родственникам погибших в размере 150 тыс. долларов.