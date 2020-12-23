Печерский суд Киева отпустил под личное обязательство командующего Воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова по подозрению в халатности, что привело к катастрофе самолета Ан-26 и гибели 26 военнослужащих.

Таким образом, суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте и избрал другую меру пресечения, сообщает hromadske.

По данным следствия, Дроздов в 2018 году утвердил временный курс для летчиков, где указывалась возможность курсантам 5-го курса в двух упражнениях выполнять полеты конвейером на самолетах Ан-26.

Однако это решение не было утверждено заводом производителем, как этого требует процедура. Таким образом, по мнению следствия, Дроздов создал ложное представление военнослужащих в Харьковской области о легальном и безопасном использовании полетов конвейером у курсантов и других курсов, и в других упражнениях.

Такая практика имела место с апреля 2018 года по сентябрь 2020, даже если это не было предусмотрено плановым таблицами полетов и разрешениями производителей самолетов, отмечают следователи.

«Кроме того, командующим Воздушных сил 1 марта 2019 утверждена трехступенчатая концепция системы летной подготовки курсантов летного факультета, а также в феврале 2020 принято решение руководства ХНУПС, которыми предусмотрено осуществление совместной подготовки курсантов летчиков и курсантов штурманов на самолете Ан-26 за счет топлива, которое выделялись на подготовку курсантов летчиков», ㅡ отметил прокурор Антон Зеленский.

Это, по мнению следствия, и привело к тому, что на борту находилась большее количество курсантов.

В то же время адвокаты подозреваемого просили оставить ходатайство без удовлетворения, подчеркивая, что подозрение и риски являются необоснованными. Сам Дроздов отметил, что конвейерные полеты на Ан-26 происходили со времени постройки, особенно на военно-транспортных самолетах. «Завод-производитель выдал нам инструкцию, выдал нам решение, дальше эксплуатация осуществлялась нами. Если бы «Антонов» хотел, то во время ремонта он вложил бы нам инструкцию-запрет, таких инструкций, запретов у нас не было», ㅡ сказал Дроздов.

Также он отметил, что совместные учения не были запрещены и практиковались последние 29 лет. «Поэтому, говорить о том, что это ноу-хау, неправильно. Оно было испытано. По большему количеству, это уже непосредственно отвечает человек, который запустил самолет, разрешил», ㅡ сказал Дроздов, отметив, что вопрос о целесообразности того количества лиц, находящегося на борту, должен решить суд.

Также командующий отметил, что главная проблема в Воздушных силах ㅡ это недостаточный контроль за руководителями на местах, поскольку «это звено среднего управления». Над этим, по словам командующего, они сейчас работают.

На поруки Дроздова хотели взять Михаил Забродский, Степан Полторак, Ирина Верещук, также соответствующее заявление в суд направил Руслан Хомчак.

Суд, выслушав все стороны, отправил под личное обязательство командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова, наложив на него соответствующие обязанности.

Напомним, 18 декабря в Государственном бюро расследований заявили о трех подозрениях по делу катастрофы самолета Ан-26: командующему Воздушных сил - по статье «халатность», а также командиру воинской части и руководителю полетов военной части - в нарушении правил полетов, последнем еще и в халатности.

25 сентября при заходе на посадку в двух километрах от военного аэропорта Чугуева разбился самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины.

На его борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени И. Кожедуба, которые выполняли учебно-тренировочный полет.

В результате падения самолета погибли 26 из 27 человек, находившихся на борту. Один из двух парней, доставленных в больницу сразу после трагедии – умер. Второй – выжил и находится в больнице.

Расследование крушения самолета Ан-26 под Чугуевом выявило грубые нарушения в выполнении полетных заданий и в организации полетов в целом.