Государственное бюро расследований вручило подозрения в деле крушения военного самолета Ан-26 на Харьковщине, передает УНИАН.

В частности, подозрение получил командующий Воздушных сил Сергей Дроздов.

Так, бюро подозревает Командующего Воздушных сил ВСУ в небрежном отношении к организации полетов.

Кроме того, сообщено о подозрении руководителю полетами военной части аэродрома в Чугуеве, а также командиру части, который утвердил план полетов с нарушениями.

«На сегодняшний день нами вручено письменное уведомление о подозрении руководителю полетов воинской части А4104, который в этот день осуществлял управление полетами, сообщено о подозрении командиру указанной воинской части, который утверждал плановые таблицы полетов с нарушениями, а также сообщено о подозрении командующему Воздушными силами ВСУ, который совершил халатность, повлекшую указанную трагедию», - сообщил начальник отдела главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок.

Напомним, 25 сентября при заходе на посадку в двух километрах от военного аэропорта Чугуева разбился самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины.

На его борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени И. Кожедуба, которые выполняли учебно-тренировочный полет.

В результате падения самолета погибли 26 из 27 человек, находившихся на борту. Один из двух парней, доставленных в больницу сразу после трагедии – умер. Второй – выжил и находится в больнице.

Расследование крушения самолета Ан-26 под Чугуевом выявило грубые нарушения в выполнении полетных заданий и в организации полетов в целом.