30 ноября и 1 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ГНИЭКЦ) и в совершении новых преступлений – бывшему народному депутату, бывшему конечному бенефициарному собственнику ООО «Укрбуд Девелопмент». Об этом сообщила пресс-служба САП.

Так, в рамках расследования полицией дела завладения имуществом Нацгвардии для установления реальной стоимости объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, которые были предметом обмена между Нацгвардией и застройщиком, была назначена судебная оценочно-строительная экспертиза.

Однако выяснилось, что бывший нардеп в сговоре с бывшим должностным лицом государственной компании «Укрбуд» договорился с заместителем директора ГНИЭКЦ о внесении недостоверных данных в вышеуказанную экспертизу.

Так, за «вознаграждение» в виде машиноместа рыночной стоимостью 250 тыс. гривен, заместитель директора экспертно-криминалистического центра занизил рыночную стоимость жилого комплекса в более чем 11 раз – с 81 млн гривен до 7 млн ​​гривен.

На сегодняшний день действия заместителя директора ГНИЭКЦ квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины - то есть получения неправомерной выгоды. Бывшему нардепу дополнительно инкриминируется предоставление неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта - ч. 3 ст. 369 УК Украины. Следствие продолжается.

Вместе с тем сейчас идет ознакомление с материалами дела 8 подозреваемых по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Среди подозреваемых - бывший нардеп и экс-командующий Национальной гвардией Украины, топ-менеджмент крупнейшей строительной компании Украины и бывший чиновник ВСУ. Подозреваемым инкриминируется совершение уголовных преступлений, предусмотренных ст. 191, 368, 369, 209, 358 УК Украины. Сумма установленного в производстве ущерба превышает 81 млн гривен. После ознакомления стороной защиты и потерпевшим с материалами досудебного расследования обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционный суд.