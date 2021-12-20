Правоохранители направили по почте пятому президенту Украины Петру Порошенко подозрение в государственной измене и финансировании террористов по делу о поставках угля из Донбасса.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в силовых структурах.

На уточняющий вопрос, считают ли силовики Порошенко уведомленным о подозрении, источник УП ответил утвердительно.

Руководитель центрального штаба «Европейской солидарности» Александр Турчинов заявил, что новое подозрение против 5-го президента Петра Порошенко подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а ее заместитель, выполняющий обязанности генпрокурора. По данным УП, подозрение подписал Василий Симоненко.

Турчинов заявил, что новое дело против Порошенко сфабриковано, и что политик будет ходить на допросы, когда вернется в Украину. Порошенко находится за границей, где у него запланированы встречи со Вселенским патриархом, а также с европейскими лидерами.