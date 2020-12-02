2 декабря по ходатайству детективов НАБУ Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ГНИЭКЦ) – подозреваемому по делу завладение имуществом Нацгвардии.

Как сообщила пресс-служба САП, суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1 млн гривен залога.

Строк действия меры пресечения – до 30 января 2021 года.

Напомним, 30 ноября и 1 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ГНИЭКЦ) и в совершении новых преступлений – бывшему народному депутату, бывшему конечному бенефициарному собственнику ООО «Укрбуд Девелопмент».

Выяснилось, что бывший нардеп в сговоре с бывшим должностным лицом государственной компании «Укрбуд» договорился с заместителем директора ГНИЭКЦ о внесении недостоверных данных в вышеуказанную экспертизу.

Так, за «вознаграждение» в виде машиноместа рыночной стоимостью 250 тыс. гривен, заместитель директора экспертно-криминалистического центра занизил рыночную стоимость жилого комплекса в более чем 11 раз – с 81 млн гривен до 7 млн ​​гривен.