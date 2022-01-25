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Первому заместителю главы КГГА Николаю Поворознику сообщили о подозрении в деле лишения земельного участка аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины в 2019 году, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«В 2019 году городские власти прекратили право постоянного пользования участком на улице Щусева возле станции метро «Сырец». Город привел заброшенную территорию в строй, вывез мусор, осуществил благоустройство территории. И устроил там сквер. Но СНБО не оставляет намерений застроить территорию высотками и через правоохранителей продолжает давить на столичные власти», - написал он.

Кличко напомнил историю этого участка. В 2009 году он был передан аппарату СНБО Украины в постоянное использование для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры.

Однако в 2019 году было установлено, что все 10 лет участок не использовался по назначению, строительство не было начато. На земельном участке образовалась стихийная свалка.

Как сообщал ForUm, в сентябре 2021 года в аппарате Киевской городской государственной администрации прошли обыски по делу о земельном участке возле станции метро «Сырец», где вместо жилого дома городские власти решили обустроить сквер.

 
ForUm

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