Бывшему владельцу «Дельта банка» сообщили о подозрении в растрате более 1 млрд грн, заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

«Сегодня наши прокуроры совместно со следователями Нацполиции сообщили о подозрении одному из владельцев ПАО «Дельта банк». Он же в свое время занимал должность председателя наблюдательного совета этого финучреждения. Подозреваемому инкриминируется растрата имущества и средств с убытком в более 1 млрд гривен», - написала она в Facebook.

Кроме него, сообщение о подозрении получили два заместителя председателя совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний.

«Следствие установило ряд эпизодов, среди которых факт продажи долга банком без всякой оценки. 42 млн грн долга было продано по цене 4 млн грн. Но даже этих средств банк не получил - «выгодную» сделку провернули через корректировки остатков на счетах в системе бухгалтерского учета. А покупателем дешевого кредита стала финансовая компания, основанная владельцем ПАО «Дельта Банк», директор которой по совместительству занимал в банке административную должность», - отметила генпрокурор.

В этой схеме кроме имущественных прав на кредитную задолженность, сообщники вывели из-под залога недвижимость стоимостью около 16 млн грн. Никчемность большинства подобных сделок установлена ​​судебными решениями в порядке хозяйственного судопроизводства.

Также о непосредственном хищения средств свидетельствуют факты выдачи по указанию владельца банка 160 млн грн кредита предприятию, бенефициаром которого является его близкий родственник. При этом залогом по этому кредиту были 8 земельных участков, стоимость которых завышена более чем в 100 раз.

По аналогичной схеме владелец банка организовал выдачу кредитов на фирмы-однодневки, не имеющие никаких активов и залогового имущества.

Для возмещения причиненного ущерба в уголовном производстве арестованы активы владельца банка на сумму 790 млн грн. В частности наложен арест на около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, арестованы 1 млн долларов со счета председателя совета директоров в одном из швейцарских банков.

Прокуроры вручили владельцу «Дельта банка» ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в более 1 млрд грн.

Напомним, в августе 2020 Офис генерального прокурора уведомил о подозрении в уклонении от уплаты налогов в размере 33 млн грн бывшего владельца Дельта Банка Николая Лагуна.

В декабре 2019 правоохранители объявили подозрения бывшему руководству правления АО «Дельта Банк» в хищении 4,4 миллиарда гривен.