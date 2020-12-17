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Президент РФ Владимир Путин заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный пользуется поддержкой иностранных спецслужб.

В ходе пресс-конференции в четверг он сказал, что публикация в прессе различных «измышлений» по поводу предполагаемого отравления Навального – «это не какое-то расследование, а легализация материалов американских спецслужб». Так он прокомментировал сообщения в СМИ о том, что к инциденту с Навальным причастны несколько сотрудников ФСБ РФ, передает Интерфакс.

«А что, мы не знаем, что они (американские спецслужбы – ред.) локацию отслеживают? Да наши спецслужбы хорошо это понимают и знают. Знают сотрудники ФСБ и других специальных органов. И пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать свое местопребывание», - отметил президент.

«И если это так, а это так, я вас уверяю, это значит, что этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае», - продолжил Путин. Тогда, по словам российского лидера, «спецслужбы должны присматривать» за Навальным. «Но это не значит, что его травить нужно, кому он нужен», - отметил президент.

Путин также заявил, что если бы власти РФ хотели бы в самом деле отравить Навального, это бы довели до конца. Глава государства подчеркнул, что сделал все необходимое для отправки оппозиционера на лечение за рубеж.

«Жена (супруга Алексея Навального Юлия Навальная, - ред.) ко мне обратилась - я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию, вот в эту же секунду», - добавил он.

Также Путин заявил, что расследование «дела Навального» - это «трюк политической борьбы», смысл которого – «напасть на первых лиц и таким образом подтянуться до их уровня».  

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин. 

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.

14 сентября Навального полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он уже имеет возможность на некоторое время отходить от больничной койки. 23 сентября его выписали из больницы.
ForUm

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