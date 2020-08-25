Немецкая больница «Шарите», в которой проходит лечение российский оппозиционер Алексей Навальный, заявила, что результаты его обследования свидетельствуют об отравлении.

Как отмечают в клинике, «результаты клинического обследования свидетельствуют об интоксикации веществом из группы активных веществ, которые называются «ингибиторы холинэстеразы».

«Точный состав вещества пока неизвестен, начат дальнейший широкий анализ. Воздействие токсина, то есть ингибирование холинэстеразы в организме было неоднократно доказано в независимых лабораториях», - говорится в сообщении.

Ингибиторы холинэстеразы - это препараты, способствующие улучшению связей между нейронами в мозгу. Иногда их используют для лечения симптомов у пациентов с деменцией. Среди возможных побочных эффектов - рвота, мышечные спазмы, головная боль и галлюцинации.

Представители омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где ранее лечили Навального, заявили, что проводили ему анализы на наличие этих веществ, но их не обнаружили.

«При поступлении в стационар у Алексея Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы. Результат отрицательный», - цитирует ТАСС главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева.

Сабаев также утверждает, что у Навального «отсутствовала клиническая картина, специфичная для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы».

«Шарите» добавляет, что «пациент остается в реанимации и по-прежнему находится в искусственной коме». «Его состояние остается серьезным, но в настоящий момент непосредственной угрозы его жизни нет», - сказано в заявлении больницы.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Омск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска.

Оппозиционера госпитализировали с признаками отравления.

Его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что политик находится в коме.

Германия в пятницу утром направила специальный медицинский самолет, оборудованный для транспортировки больных в состоянии комы, чтобы забрать Навального на лечение в Берлин. Однако врачи Омской больницы скорой медицинской помощи, в которой находится оппозиционер, считают, что перевозить его в другую клинику нельзя из-за нестабильного состояния.