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Президент России Владимир Путин в понедельник проведет внеочередное заседание Совета безопасности страны, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Это - большой Совет безопасности», - сказал он журналистам, передает Интерфакс.

«Также у президента сегодня запланировано несколько международных телефонных разговоров», - продолжил Песков.

У него поинтересовались, является ли заседание Совбеза в понедельник экстренным или регулярным.

«Это нерегулярное заседание», - ответил представитель Кремля.

Песков отказался озвучить тему этого заседания, пообещав сообщить позднее.
ForUm

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