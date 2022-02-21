Президент России Владимир Путин в понедельник проведет внеочередное заседание Совета безопасности страны, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Это - большой Совет безопасности», - сказал он журналистам, передает Интерфакс.
«Также у президента сегодня запланировано несколько международных телефонных разговоров», - продолжил Песков.
У него поинтересовались, является ли заседание Совбеза в понедельник экстренным или регулярным.
«Это нерегулярное заседание», - ответил представитель Кремля.
Песков отказался озвучить тему этого заседания, пообещав сообщить позднее.
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