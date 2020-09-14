Здоровье российского оппозиционера Алексея Навального, который с 22 августа лечится в берлинской клинике Charite («Шарите») после вероятного отравления, улучшилось. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения на своем сайте, передает УНИАН.

Отмечается, что Навального полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он уже имеет возможность на некоторое время отходить от больничной койки.

В клинике подчеркнули, что публичное информирование о состоянии здоровья Навального осуществляется по согласованию с ним и его женой.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.