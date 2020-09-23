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Российского оппозиционера Алексея Навального, который восстанавливается в Германии после отравления ядом, выписали из больницы.

Об этом говорится в сообщении немецкой клиники Charité, в которой лечился российский политик, сообщает «Украинская правда».

«Алексей Навальный, который с 22 августа 2020 года лечился в Charité, был выписан из стационара. Состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что неотложное лечение можно было прекратить», – сказано в сообщении.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин. 

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.

14 сентября Навального полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он уже имеет возможность на некоторое время отходить от больничной койки.
ForUm

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