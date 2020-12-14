Федеральная служба безопасности (ФСБ) России причастна к отравлению известного российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом «Новичок» в аэропорту Томска.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat и The Insider в сотрудничестве с Der Spiegel и CNN.

По данным расследования, ключевую роль в покушении играло специальное подразделение Института криминалистики ФСБ.

В ходе расследования выявлены трое сотрудников ФСБ из этого подпольного подразделения, которые вместе с Навальным ехали в Новосибирск, а потом поехали за ним в Томск, где он и был отравлен. Эти оперативники, двое из которых путешествовали под прикрытием, - Алексей Александров, Иван Осипов - оба медики - и Владимир Паняев.

Этих троих поддерживали и контролировали еще как минимум пять сотрудников ФСБ, некоторые из них также приехали в Омск, где был госпитализирован Навальный. Члены подразделения общались друг с другом на протяжении всей поездки, с внезапными пиками общения незадолго до отравления, а также в ночное время (по московскому времени), когда Навальный выходил из отеля и направлялся в аэропорт Томска.

Более того, отравление в августе 2020 года, похоже, произошло после многих лет наблюдения, которое началось в 2017 году, вскоре после того, как Навальный впервые объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента России.

В течение 2017 года, а также в 2019 и 2020 годах оперативники ФСБ из подпольного подразделения, специализирующегося на работе с ядовитыми веществами, следили за Навальным во время его поездок по России, путешествуя вместе с ним более 30 совпадающими рейсами в одни и те же пункты назначения.

Также возможно, что ранее уже были попытки отравить Навального, в том числе в городе Калининграде, всего за месяц до отравления «Новичком» в Сибири.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.

14 сентября Навального полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он уже имеет возможность на некоторое время отходить от больничной койки. 23 сентября его выписали из больницы.