Российского оппозиционера Алексея Навального госпитализировали с признаками отравления. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, передает УНИАН.



Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. «Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил утром. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания», - отметила она.

Вскоре пресс-секретарь добавила, что Навальный находится в реанимации.

По обновленной информации Ярмыш, Навальный до сих пор без сознания, врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по требованию штаба вызвали полицию.

В июле 2019 года российского оппозиционера задержали после митинга за допуск независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу, и уже на следующий день госпитализировали в больницу с признаками отравления. Тогда медики диагностировали у политика «острую аллергическую реакцию».

По его словам, у него начала «гореть и колоться» кожа на лице, шее и ушах. В то же время врач Навального жаловалась, что медикам так и не удалось выявить причину кожного раздражения.