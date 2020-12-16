Национальное антикоррупционное бюро в рамках расследования дела «Роттердам+» опубликовало фрагмент состоявшегося ориентировочно в марте-апреле 2020 года разговора топ-менеджера ДТЭК и иностранного лица о женщине-кандидате на должность главы Минэнерго.

Об этом говорится в презентации НАБУ по делу «Роттердам+», которое было обнародовано во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики 15 декабря.

На фрагменте, который опубликовало НАБУ, топ-менеджер говорит, в частности, что «есть кандидат, женщина, с которой у нас добрые отношения... если за нее проголосуют - это достаточно облегчит нашу жизнь», «ее последняя должность была директор Департамента электроэнергии», «она - моя последняя надежда».

Также топ-менеджер, в частности, говорит, что «нам нужен кто-то, кто может консолидировать все это, потоки и разных людей в секторе...»

Как известно, 16 апреля Кабмин назначил Ольгу Буславец временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Украины. 20 ноября она была уволена с этой должности.

Ранее она занимал пост директора Директората энергетических рынков Минэкоэнерго.

Как сообщал ForUm, 8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы «Роттердам+». По мнению следствия, они нанесли потребителям электроэнергии ущерб на сумму почти 19 млрд гривен.

Бывший председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк отверг обвинения, выдвинутые ему в рамках дела «Роттердам+».

Компания ДТЭК Рината Ахметова назвала подозрения безосновательными.

Соломенский районный суд Киева 20 августа отказался заочно арестовать бывшего главу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка.

Он заявил, что не готов возвращаться в Украину, поскольку не верит в независимость судебной системы.

Вовка объявили в международный розыск.

8 сентября прокурор Специализированной антикоррупционную прокуратуры Виталий Пономаренко, который закрыл дело «Роттердам+», не пришел отстаивать свою позицию в суд.

«Роттердам+» - методика определения оптовой рыночной цены на электроэнергию, утвержденная в марте 2016 года. Согласно ей, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле «стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину».