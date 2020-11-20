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Кабинет министров на внеочередном заседании принял решение уволить временно исполняющую обязанности министра энергетики Ольгу Буславец.

Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан.

«Правительство приняло решение о признании утратившим силу распоряжения Кабинета министров от 3 июня 2020 №604 («О временном возложении исполнения обязанностей Министра энергетики на Буславец О.А.)», - сообщил он.

Временно руководить министерством будет заместитель Буславец Юрий Бойко.
ForUm

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