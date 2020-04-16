Кабмин на внеочередном заседании назначил Ольгу Буславец временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе правительства.
Буславец отметила, что украинская энергетика стоит перед многими вызовами, которые требуют оперативного решения.
«Сейчас мы переживаем один из крупнейших кризисов за всю историю Украины, и кризис в энергетической отрасли является неотъемлемой его составляющей. Совершенно очевидно – решение системных проблем в энергетике является вопросом национальной безопасности и я осознаю ключевую роль должности министра в такое время. В течение недели будет сформирован перечень мероприятий, в которых нуждается энергетика, как неотложных. Эти меры будут направлены на техническое, топливное и экономическое сбалансирования сектора энергетики», - заявила и.о. министра.
Буславец заявила, что основная задача сегодня - обеспечить стабильность работы энергосистемы Украины.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время