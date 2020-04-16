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Кабмин на внеочередном заседании назначил Ольгу Буславец временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Украины. Об этом  ForUm’у  сообщили в пресс-службе правительства.

Буславец отметила, что украинская энергетика стоит перед многими вызовами, которые требуют оперативного решения.

«Сейчас мы переживаем один из крупнейших кризисов за всю историю Украины, и кризис в энергетической отрасли является неотъемлемой его составляющей. Совершенно очевидно – решение системных проблем в энергетике является вопросом национальной безопасности и я осознаю ключевую роль должности министра в такое время. В течение недели будет сформирован перечень мероприятий, в которых нуждается энергетика, как неотложных. Эти меры будут направлены на техническое, топливное и экономическое сбалансирования сектора энергетики», - заявила и.о. министра.

Буславец заявила, что основная задача сегодня - обеспечить стабильность работы энергосистемы Украины.
ForUm

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