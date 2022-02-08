С сегодняшнего дня на портале государственных услуг «Дия» доступны онлайн-сервис по изменению места регистрации и опроса. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на третьем Diia Summit, которое продолжается в Киеве.

«Два года мы анализировали жизненные ситуации, в которых граждане взаимодействуют с государством. И популярные государственные услуги переводили в онлайн. Сегодня уходит в прошлое самое популярное – это смена места регистрации. Или смена прописки, как говорится в народе», – сообщил он.

«С сегодняшнего дня – никаких учетов, кабинетов, паспортных столов, военкоматов и вот такой очереди. Теперь изменить место регистрации можно онлайн, в несколько кликов. Кстати, справку А4, которую нужно было носить вместе с ID-паспортом, также можно забыть», – добавил он.

Зеленский рассказал, что в приложении «Дия» с сегодняшнего дня запускают функцию «Опрос». Пока вопросы связаны с возможностями приложения и доступных в нем услуг, но в будущем они будут касаться других вопросов жизнедеятельности государства.

В презентационном видеоролике Зеленский напомнил, что прямое народовластие является одним из ключевых пунктов его президентской программы.

«Сегодня мы делаем на этом пути первый шаг – в «Дии» запускается услуга Опрос – первый масштабный инструмент электронной демократии. Для миллионов граждан это возможность выражать свою позицию и влиять на решения для государства, быстро узнать мнение людей по любым вопросам в режиме реального времени и реальных цифр. Ну, а для всех нас – это фактически старт цифрового народовластия», – сказал Президент в видеопрезентации.

Глава государства отметил, что первые вопросы – не сложные, не судьбоносные для страны и скорее тестирование этой функции.

Президент напомнил, что в феврале 2020 года, когда состоялась презентация нового приложения «Дия», были доступны цифровые водительские права и техпаспорт, и тогда это считалось прорывом. А сегодня в приложении – более 20 документов и услуг, а на портале «Дия» – более 50 государственных услуг, лицензий и разрешений.

«Мы стали четвертой страной Европы, обладающей электронными правами. Тогда это была гордость. Мы первые в мире запустили имеющий такую ​​же силу цифровой паспорт, как и бумажный. Тогда это была фантастика. Мы первые присоединились к единому цифровому рынку Европы с COVID-сертификатами, сгенерировавшими 10 миллионов украинцев. И сейчас все это уже привычка. Привычка к качественному, быстрому и удобному сервису от государства», – отметил Владимир Зеленский.