Украина будет настаивать на выполнении Ираном достигнутых договоренностей по расследованию катастрофы самолета МАУ рейса PS752 возле Тегерана, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

«Мы требуем объективного и непредвзятого расследования, и на словах иранская сторона подтверждает то же самое. В то же время, как отметил мой коллега, заместитель генерального прокурора Украины (Гюндуз Мамедов, - ред.), обещания до сих пор остаются нереализованными. Именно потому мы буквально в ближайшие дни в очередной раз будем выходить на контакт с иранской стороной, настаивать на выполнении достигнутых договоренностей. Достигать договоренностей и не реализовывать их является абсолютно контрпродуктивным, и именно потому мы не хотели бы продолжать эту видимость конструктивного диалога, если на деле такого диалога у нас не выходит», - сказал Енин в эфире телеканала «Украина 24», передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что Украина все-таки рассчитывает на наличие доброй воли у иранской стороны.

«При помощи всех инструментариев, которые мы имеем в своем распоряжении, как дипломатических, так и криминально-правовых, мы будем требовать от иранской стороны выполнения своих международных обязательств. Раньше или позже справедливость возьмет верх», - добавил замглавы МИД.

Енин подчеркнул, что самым головным достижением является то, что иранская сторона подтвердила свою ответственность за сбивание украинского Боинга.

По его словам, Украина будет использовать все возможности, прежде всего двустороннего переговорного процесса, для того, чтобы добиться справедливости.

«В то же время, как мы уже неоднократно говорили, если переговорный процесс зайдет в тупик и мы исчерпаем все возможности переговоров с иранской стороной... Фоном моего видео является картинка с Международного суда ООН. Это является своего рода напоминанием того, что мы будем использовать все имеющиеся механизмы защиты нарушенных прав», - указал замминистра.

Как сообщалось, заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в ходе встречи с послом Ирана в Украине Манучехром Моради в понедельник сообщил, что с момента последнего раунда переговоров в Тегеране в октябре прошло полтора месяца, а украинское следствие до сих пор не получило обещанных Ираном материалов и доказательств относительно катастрофы самолета МАУ рейса PS752 8 января.

Напомним, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

СМИ предполагали, что Иран не решится передать регистраторы другой стране, опасаясь, что появятся дополнительные подробности катастрофы, в том числе данные о 20 секундах между попаданием первой и второй ракет «земля-воздух» в самолет Boeing-737.

В марте официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого выполнено не было.

В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о сбитии самолета.

30 июля в Киеве состоялись переговоры иранской и украинской делегаций по поводу компенсаций родственникам погибших в этой авиакатастрофе.

Иран согласился выплатить компенсацию за сбитие самолета МАУ.