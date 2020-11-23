Луцкий горрайонный суд Волынской области поместил в психиатрическую больницу «луцкого террориста» Максима Кривоша (Плохого). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на судебное решение.

В начале ноября суд рассмотрел ходатайство СБУ и прокуратуры о проведении стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы подозреваемого. Предварительная амбулаторная экспертиза обнаружила определённые расстройства психики у Кривоша.

В то же время, для квалификации этих расстройств необходимы дополнительные обследования и динамическое наблюдение за пациентом.

Учитывая это суд решил поместить «террориста» во Львовскую областную психбольницу в условия, которые исключат его опасность для окружающих.

Там в течение двух месяцев подозреваемому должны провести психолого-психиатрическую экспертизу.

Защита Кривоша не согласилась с такими действиями и подала апелляцию.

Тем не менее, 16 ноября Апелляционный суд ее отклонил и решение вступило в силу.

Напомним, утром 21 июля в полиции поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области ввели оперативный план «Заложник».

Мужчину зовут Кривош Максим Степанович, 06.11.1975. Уроженец посёлка Гай, Оренбургской области Российской Федерации.

Около 21:00 были освобождены трое заложников – пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка. Через несколько минут террориста задержали.

Автобус штурмовали уже после задержания террориста.

При этом президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста.

22 июля задержанному мужчине сообщили о подозрении. Ему инкриминируют совершение террористического акта, захвата и содержания лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

В суде подозреваемый Максим Кривош заявил, что «ни о чем не жалеет».